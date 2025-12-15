En su pasó por El Marplatense, Carolina Pérez, habló sobre sus inicios, los momentos que la marcaron, los desafíos del presente y el mensaje que busca dejar a las nuevas generaciones.

Sus comienzos en el deporte no estuvieron ligados al ciclismo. Durante su infancia y adolescencia se dedicó a la natación. Sin embargo, el ciclismo siempre estuvo cerca: su papá fue ciclista toda la vida y ella lo acompañaba desde muy chica a las carreras.



Cuando la natación llegó a su fin, fue su papá quien la invitó a dar una vuelta en bicicleta un domingo. Esa simple salida, terminó siendo decisiva. Con una bicicleta prestada y luego con una mountain bike accesible, comenzó un camino que se transformó en una verdadera forma de vida.

Además de su papá, otros referentes fueron fundamentales en su crecimiento. Su primer entrenador fue Gustavo Alias, una figura clave del ciclismo marplatense y nacional, campeón panamericano y varias veces campeón argentino. Años más tarde, la vida la unió al papá de su hijo, también ciclista profesional, con experiencia en los mejores equipos del país.

La maternidad no significó un freno en su carrera deportiva. Apenas cinco meses después del nacimiento de su hijo, ya estaba nuevamente compitiendo a nivel nacional.

A lo largo de su carrera, hubo competencias que la marcaron especialmente. Entre ellas, el título de campeona nacional de ruta ocupa un lugar destacado. Pérez reconoce que la ruta es una disciplina dura e incluso injusta en ocasiones, pero justamente por eso ese logro tuvo un sabor especial. A nivel internacional, representar a la Argentina en un campeonato panamericano y alcanzar un cuarto puesto es otro de los momentos que atesora.

Entrenar en Mar del Plata es, para ella, un privilegio. “Viajo mucho a San Luis, a Córdoba, y me encanta la montaña, al sur. Vuelvo a casa y digo: acá tenemos todo. Tenemos la sierra, mar, viento, que los ciclistas siempre nos quejamos del viento, pero yo creo que tenemos todas las condiciones para después afrontar cualquier tipo de carrera”, expresó Carolina.

Hace unos meses vivió uno de los momentos más duros con el robo de su bicicleta, un hecho que tomó repercusión mediática. Aunque finalmente apareció, las secuelas psicológicas persisten. Para una deportista profesional, la bicicleta es su herramienta de trabajo, la inseguridad se convierte en un obstáculo diario. “Convencer a la cabeza de ponerse el casco y salir a entrenar no es fácil”, admitió. Además, advirtió que la problemática se agravó: los robos ocurren en cualquier horario y lugar, incluso en bicisendas concurridas, reflejando una situación social compleja.

Detrás de cada competencia hay meses de planificación, constancia y disciplina. El ciclismo de alto rendimiento exige tiempo, compromiso y una preparación integral que incluye entrenamiento físico, gimnasio, alimentación y descanso. Pérez destaca la importancia de saber cuándo frenar y recuperar energías, especialmente en los períodos sin competencia, entendiendo que el descanso es tan importante como el esfuerzo.

Desde hace dos años, Carolina también desarrolla su faceta como coach. Tras animarse y evaluar cómo compatibilizarlo con su carrera deportiva, hoy lidera un grupo de entrenamiento con el que mantiene un fuerte vínculo. Disfruta del ida y vuelta, de poder transmitir su experiencia y acompañar procesos individuales. “Lo más importante es la calidad humana y disfrutar de lo que uno hace”, resaltó.



Tras la pandemia, la bicicleta se consolidó como una opción saludable, social y accesible. Aumentaron los grupos de acompañamiento, lo que facilita que personas de todas las edades se animen a empezar, superando miedos vinculados al tránsito o a la falta de experiencia. “Se genera una comunidad muy linda”, afirmó.

Uno de los momentos más inesperados de su carrera fue el encuentro con Lionel Scaloni, en el marco de una campaña de concientización por la ley del metro y medio, que promueve el respeto y la distancia mínima al adelantar a ciclistas. El encuentro se dio durante el Desafío del Río Pinto y dejó una fuerte impresión en Carolina, quien destacó la sencillez del entrenador campeón del mundo.

La campaña del metro y medio busca generar conciencia vial y proteger vidas. La ley ya está implementada en varias provincias y en Mar del Plata se vienen realizando gestiones junto a organismos locales para avanzar en ese sentido. “Arriba de la bicicleta va una vida”, remarcó Pérez , subrayando la importancia del respeto en rutas y avenidas.

En lo deportivo, el presente la encuentra atravesando un gran momento. Hace pocas semanas se consagró campeona argentina de Gravel. Ese logro le abrió puertas a nivel internacional: ya está clasificada al Sudamericano en Uruguay y a una fecha de la Copa del Mundo en Brasil, sin dejar de lado los grandes desafíos del calendario nacional.

A quienes todavía no se animan a subirse a una bicicleta, Carolina los animó a buscar compañía y dar el primer paso. “Siempre hay alguien”, aseguró, destacando el crecimiento de la comunidad ciclista.