La senadora nacional Carolina Losada recorrió la calle Güemes junto a la candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Aizcoitía, en un nuevo contacto con los vecinos y comerciantes de Mar del Plata.

Durante la recorrida, tanto Losada como Azcoitía dialogaron con un nutrido grupo de personas que se acercaron para brindarles su apoyo, pero también para sugerirles acciones y felicitarlas por sus trayectorias en los medios y su compromiso de pasar del periodismo a la política con el objetivo de cambiar la realidad de Mar del Plata, la Provincia y el país.

“Yo veo en Gaby mucho de lo que me pasó a mí. Trabajaba en medios de comunicación y decidí involucrarme por mi Santa Fe primero, y luego por el país porque muchas personas pedían un cambio y eso se logra involucrándose. Celebro que así sea”, sostuvo la vicepresidente primera en el Senado, en medio de la caminata por la tradicional zona comercial de la ciudad.

Al mismo tiempo, la senadora le pidió a los marplatenses "que acompañen a Azcoitía porque es una decisión muy importante la que está tomando y quiere lo mejor para su ciudad y sus vecinos”.

Por su lado, además de agradecer el acompañamiento y las palabras de Losada, la periodista indicó que “dar este paso es fundamental para poder ayudar a la ciudad”, y remarcó que "el ejemplo de Carolina nos impulsa a que ningún esfuerzo es en vano, sus palabras alientan y nos dan la certeza de que vamos por el camino correcto”.

Asimismo, al término de la recorrida, la candidata de Nuevos Aires y la legisladora mantuvieron una reunión con representantes de ATICMA para abordar cuestiones de las industrias TICs y la discusión de una nueva Ley de la Industria del Conocimiento en el plano nacional y local. “Se requiere mayor inversión para un distrito tecnológico que apunte a tener más industrias radicadas y generar una zona que sea faro de la industria TIC en la ciudad, que hoy no tenemos”, concluyó Azcoitía.