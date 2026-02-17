Los festejos por Carnaval, siempre convocantes.

El impacto económico directo fue de $1.007.793 millones, es decir, más de un billón de pesos destinados a alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras. Desde la entidad destacaron que “fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país”.

Entre los destinos más elegidos se destacaron las provincias con fuerte tradición carnavalera como Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy. También hubo alta ocupación en la Costa Atlántica, con Mar del Plata alcanzando el 80%, y en ciudades del interior bonaerense como 25 de Mayo y Lincoln.

El informe señala que el gasto total creció 6% a precios constantes frente al año pasado. El gasto diario promedio por turista fue de $111.605, aunque mostró una baja real del 7,7%. La estadía promedio se extendió a tres días.

En transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata.

Con estos números, el Carnaval 2026 marcó un récord histórico en cantidad de viajeros y volvió a consolidarse como una de las fechas más fuertes del calendario turístico nacional.

