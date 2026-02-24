La Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon lleva adelante durante todo febrero el “Carnaval de Vacunas”, una propuesta que combina prevención y actividades recreativas con el objetivo de incentivar la vacunación de calendario en niños y niñas.

“Desde la Secretaría de Salud estamos desarrollando durante todo febrero el Carnaval de Vacunas como una forma de incentivar la vacunación de calendario, fundamentalmente ingreso escolar y vacuna de los 11 años, con la idea de seguir durante todo el año pensando en que la vacunación sea prioridad y sea una fiesta”, explicó El Marplatense, Verónica Palmisciano, directora de Salud municipal.

La campaña ya recorrió distintos espacios de la ciudad. “Ya estuvimos en el PoliAceras, en nuestros polideportivos, Polideportivo Colinas, y estamos cerrando esta semana con el Polideportivo Libertad”, detalló la funcionaria.

Según precisó Palmisciano, hasta el momento más de 150 chicos y chicas recibieron sus vacunas en el marco de esta iniciativa. Además, señaló que durante esta semana se terminarán de entregar todas las entradas previstas para las actividades complementarias.

Finalmente, la directora de Salud invitó a las familias a sumarse a la propuesta y acercarse a los puntos habilitados: “Los invitamos a que vengan”, concluyó.

