La ex participante aseguró que desde la producción nunca le comunicaron que no podría regresar al reality, por lo que dejó abierta la puerta a una eventual nueva oportunidad dentro del juego.

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Además, Carmiña lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa: “Hay gente a la que voy a saludar con la mano y gente a la que voy a saludar con un beso. Emanuel tiene miedo que vuelva a la casa”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y volvieron a encender el debate entre los fanáticos sobre un posible regreso que podría modificar la convivencia y las alianzas dentro de Gran Hermano.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DXkQQbGAlta/?igsh=MXMxeDZ5bDhjYTR4dw==

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