La salida se dio en el marco de una semana con un formato especial, ya que todos los participantes habían quedado en placa y la audiencia comenzó a votar en positivo para decidir quiénes querían que continúen dentro de la casa. Con el correr de los días, los jugadores más votados fueron saliendo de la placa, dejando la definición entre varios participantes.

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La placa había quedado conformada por Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino, quienes continuaban dentro de la definición de la semana.

Según explicó Santiago del Moro durante la gala, esta instancia del juego tendría dos eliminaciones. La primera se concretó este jueves con la salida de Carlota, mientras que el próximo lunes otro participante también deberá abandonar la casa, nuevamente definido por el voto del público.

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