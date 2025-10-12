Todo comenzó luego de que Bad Bunny apareciera en un programa estadounidense caracterizado con cachetes inflados, gorra y frases similares al icónico personaje. Según medios internacionales, Villagrán considera que se usó su imagen sin autorización.



El actor mexicano Carlos Villagrán, recordado por su personaje de “Kiko” en El Chavo del 8, podría iniciar acciones legales contra Bad Bunny tras el sketch que el cantante protagonizó en Saturday Night Live.

En el programa, el puertorriqueño apareció caracterizado con gorra, cachetes inflados y frases similares al clásico personaje, lo que habría motivado el enojo del actor. Según medios internacionales, Villagrán analiza demandarlo por usar sin autorización una imagen tan parecida a la suya.



