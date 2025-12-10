El marplatense, campeón panamericano y triple medallista olímpico como entrenador de Los Leones y Las Leonas, Carlos “Chapa” Retetgui, debutará este domingo en la línea de largada del Rower Triatlón Olímpico, corriendo por primera vez un triatlón en su ciudad.

Ads

Mar del Plata será sede este fin de semana de dos competencias deportivas de primer nivel: el Rower Triatlón Olímpico y la Arena Open Water, organizadas por la empresa ISSports. Los eventos reunirán a 700 deportistas de todo el país y se desarrollarán en escenarios emblemáticos de la ciudad.

La presentación oficial se realizará este jueves en Villa Victoria, con la presencia de responsables de la organización, autoridades del Centro Naval, Prefectura, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cruz Roja, representantes municipales de Seguridad, Turismo y Deportes, la Asociación Marplatense de Triatlón y deportistas.

Ads

Puede interesarte

El sábado tendrá lugar la Arena Open Water ISS, carrera de aguas abiertas en el Centro Naval, con pruebas de 1500 y 3000 metros. El domingo 14 se disputará el Rower Triatlón Olímpico, con partida en la playa del Centro Naval y llegada en la Plazoleta Almirante Brown. La prueba incluye 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

Además, el mundialista Ivo Cassini, medalla de plata panamericana en aguas abiertas en Santiago 2023, competirá el sábado en la Arena Open Water. Cassini también brindará una charla el viernes a las 19:00 en Run & Bike (Viamonte y La Costa), donde compartirá conocimientos sobre técnica, equipamiento y estrategia en aguas abiertas.

Ads