El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, emitió su voto esta mañana en La Plata y brindó sus impresiones sobre el comienzo de las elecciones legislativas.

"La verdad es que estamos trabajando muy bien desde el día de ayer", aseguró Bianco, detallando que "están entregadas desde las 6 de la tarde todas las urnas" en las 41.189 mesas distribuidas en los 6.139 lugares de votación de la provincia.

El ministro se mostró "muy tranquilo" y expresó su deseo de que la jornada transcurra "con tranquilidad, con normalidad". Informó que se mantendrán monitoreando el proceso a lo largo de todo el día.

Respecto a la apertura de las mesas, Bianco confirmó que, si bien "recién empieza", los reportes indican que "están arrancando todas las escuelas en tiempo y forma".

Explicó que el gobierno provincial cuenta con un sistema de "triple chequeo" para verificar la información, involucrando al Correo Argentino, los delegados electorales que informan a la Junta Electoral provincial, y a los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que comunican al comando electoral.

"Venimos bien, venimos bien, están abriendo con normalidad todas las mesas, quizás alguna pequeña demora como siempre, pero estamos bien", afirmó Bianco.

Tras votar el ministro se dirigirá al centro de atención telefónica de emergencia en 1 y 60, donde se encuentra el comando electoral. Luego, acompañará al gobernador a votar y, por la tarde, se trasladará al centro de cómputos del correo para seguir de cerca la carga de datos.

Fuente: TN