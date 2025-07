Durante un acto con intendentes y autoridades universitarias, Carlos Bianco reivindicó el programa Puentes como una herramienta para garantizar el acceso a la educación superior en pueblos del interior bonaerense. Además, criticó la “falta de respuestas históricas” que, según dijo, expulsó a generaciones enteras hacia el conurbano.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, destacó la importancia del programa Puentes y lo definió como una “respuesta concreta” frente a las demandas de formación universitaria en distritos del interior bonaerense. “Muchos pueblos quedaron aislados y sin oportunidades de desarrollo. Si no hay posibilidad de estudiar, los pibes se van, y difícilmente vuelven”, advirtió.

Puede interesarte

Bianco recordó que la idea del programa surgió tras recorrer múltiples localidades durante campañas electorales, donde las madres y abuelas eran quienes con más fuerza reclamaban oportunidades educativas para sus hijos y nietos. “Nos decían que querían que estudien en su pueblo. Nos hacían una alerta sobre el desarraigo”, expresó.

En esa línea, señaló que la ausencia de infraestructura básica también es determinante: “Sin energía eléctrica no hay desarrollo productivo. Es así de simple. Y si no hay desarrollo, tampoco hay arraigo”.

El funcionario bonaerense hizo además una fuerte crítica a los discursos que estigmatizan a los jóvenes. “Yo les preguntaba qué querían de un funcionario. ¿Y qué me pedían? Trabajar y estudiar. No es que no quieren, no pueden. Tenemos la responsabilidad de facilitarles esas posibilidades”, remarcó, en alusión a los datos que suelen circular sobre juventudes que “ni estudian ni trabajan”.

Por último, Bianco destacó que la mayoría de los intendentes que se sumaron al programa Puentes pertenecen al “campo popular” y marcó distancia con la oposición: “Los intendentes de la derecha no vinieron a pedir el programa. Fue muy claro desde el principio quiénes estaban comprometidos con llevar la universidad al interior”.