El próximo domingo 10 de agosto, la localidad bonaerense de Carlos Beguerie celebrará su aniversario número 113 con una serie de actividades abiertas al público que conjugan tradición, arte y comunidad.

Ads

El evento principal se desarrollará en el Boulevard Homero Fernández y comenzará a las 10 de la mañana con un desayuno comunitario frente al monumento al fundador del pueblo. Luego habrá desfile, feria gastronómica, espectáculos y traslados gratuitos desde Roque Pérez para quienes quieran sumarse.

Puede interesarte

Ubicado en el partido de Roque Pérez, a poco más de 135 km de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Beguerie es un pueblo de 350 habitantes que conserva el encanto de las calles de tierra, las casas bajas y la vida pausada. Pero también ha sabido reinventarse: murales con técnica de trencadís, luminarias pintadas y espacios culturales lo convierten en un destino turístico cada vez más buscado por quienes huyen del ruido de la ciudad.

Ads

Entre las propuestas del día, a las 11 se realizará el acto protocolar seguido de un desfile sobre la calle principal. A las 13, se abrirá la feria gastronómica con comidas típicas a cargo de instituciones locales, junto a una exposición de artesanías y artistas en vivo. Como valor agregado, el municipio dispondrá de traslados gratuitos desde la oficina de Turismo de Roque Pérez el sábado a las 14 y el domingo a las 11:30, con inscripción previa.

Puede interesarte

El aniversario también invita a recorrer los rincones del pueblo: el museo “La Perla del Provincial”, la huerta comunitaria, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la plaza San Martín y los históricos almacenes reconvertidos en restaurantes como La Esperanza o Lo de Juana. En cada uno, los sabores caseros, empanadas, pastas, asado, narran historias y ofrecen una experiencia íntima de la ruralidad.

Ads

Carlos Beguerie fue fundado a partir del paso del tren y creció bajo el espíritu del esfuerzo colectivo. Hoy, lejos de resignarse al olvido, recupera su brillo a través de expresiones artísticas populares, turismo rural y una comunidad que hace de cada fiesta una celebración de su identidad. A 113 años de su nacimiento, este pueblo sigue siendo “La Perla del Provincial”, un refugio de memoria, hospitalidad y vida sencilla.