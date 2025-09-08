Carlos Alcaraz volvió a escribir una página dorada en la historia del tenis al consagrarse campeón del US Open 2025, derrotando en la final al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El triunfo no solo le permitió levantar por segunda vez el trofeo en Flushing Meadows, sino también recuperar el puesto número 1 del ranking ATP, interrumpiendo la racha de 65 semanas consecutivas de Sinner en la cima.

El murciano, de 22 años, completó un torneo casi perfecto en el que apenas cedió un set en todo el recorrido y llegó a la definición con una racha de 13 victorias consecutivas. En el duelo decisivo, Alcaraz mostró una versión contundente, apoyado en 42 golpes ganadores y un saque implacable, con apenas nueve puntos perdidos con su primer servicio.

El partido significó la tercera final consecutiva de Grand Slam entre Alcaraz y Sinner en esta temporada —tras Roland Garros y Wimbledon— consolidando una rivalidad que ya se perfila como una de las más intensas de la era moderna. Para el español, la victoria tuvo además un valor simbólico: “Recuperar el número 1 era todo por lo que estaba trabajando”, reconoció tras la consagración.

Con este título, Alcaraz alcanzó los seis campeonatos de Grand Slam en su carrera, igualando a leyendas como Boris Becker y Stefan Edberg, y sumando un total de 37 semanas como líder del ranking mundial. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, destacó la madurez y evolución de su pupilo luego de las derrotas previas en 2025: “Su crecimiento mental y estratégico se vio reflejado en esta final”.

El regreso de Alcaraz al número 1 confirma no solo su vigencia sino también la consolidación de una nueva era en el tenis, en la que su nombre y el de Sinner parecen destinados a marcar el pulso de las grandes competencias durante los próximos años.

