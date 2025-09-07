Este domingo, la Iglesia católica canonizó a Carlo Acutis, un adolescente italiano conocido por sus habilidades digitales y su pasión por difundir la fe a través de internet, convirtiéndose en el primer santo “millennial”.

Acutis, quien murió a los 15 años en 2006 debido a leucemia, se destacó por crear un sitio web que documentaba milagros eucarísticos, ganándose el apodo de “influencer de Dios” y acercando la religión a los jóvenes.

La ceremonia contó con miles de jóvenes en la Plaza de San Pedro y busca reflejar el esfuerzo de la Iglesia por conectar con nuevas generaciones en un contexto de crisis de credibilidad y escándalos de abuso.

El camino hacia la santidad de Acutis fue excepcionalmente rápido: fue beatificado en 2020 tras el reconocimiento de su primer milagro, la curación de un niño brasileño con un defecto congénito. Posteriormente, se le atribuyó un segundo milagro relacionado con la recuperación de una joven en Florencia, Italia.

Su tumba en la iglesia de Santa Maria Maggiore, en Asís, atrae a un flujo constante de visitantes, mientras que fragmentos de su corazón se exhiben en distintas iglesias del mundo. La canonización de Carlo Acutis permite que escuelas e iglesias puedan ser dedicadas a su figura, consolidando su legado como un puente entre la fe y la generación digital.

Aunque su canonización ha sido celebrada ampliamente, algunos críticos advierten sobre la posible idealización de la búsqueda de milagros eucarísticos, advirtiendo que este enfoque puede desviar la atención de la verdadera esencia de la Iglesia y la espiritualidad cristiana.

Fuente: CNN