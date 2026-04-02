María Marta Mirande, directora de Cáritas Mar del Plata, cuestionó el último informe del INDEC, que ubicó la pobreza en el partido de General Pueyrredon en 22,8% durante el segundo semestre de 2025. "No se corresponde con lo vivido en las Cáritas de las parroquias y comunidades de nuestra diócesis", afirmó en diálogo con El Marplatense.

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El propio informe oficial contiene una señal en la misma dirección: mientras la pobreza cayó 6,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, la indigencia aumentó 1,9 puntos y afecta hoy a 34.655 personas en el distrito.

Según Mirande, la demanda de alimentos no disminuyó y las condiciones de las familias asistidas no mejoraron en materia laboral, educativa ni habitacional. Señaló además un deterioro en otros indicadores: más consumos problemáticos, mayor presencia de personas en situación de calle y crecimiento de enfermedades mentales con dificultades de acceso a tratamiento.

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La organización sostiene una red que excede la distribución de alimentos. Mirande describió el trabajo en apoyo escolar, talleres de capacitación y espacios de contención para madres, niños y adultos mayores en distintas comunidades de la ciudad.

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En el campo de las adicciones, los Hogares de Cristo operan centros barriales y la Casa Granja San Francisco, y articulan con las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) para trabajo preventivo con niños a través del deporte y las artes. El Hogar Nazaret, que alberga personas en situación de calle, se financia con un subsidio municipal parcial y aportes de la comunidad.

"Los voluntarios de Cáritas estamos atentos en las comunidades y en los barrios a las necesidades particulares de cada lugar", dijo Mirande. "La educación es fundamental. El acceso a la educación es fundamental."