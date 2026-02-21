En medio de la sesión por la reforma laboral, la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, interrumpió el funcionamiento de los micrófonos de los taquígrafos para frenar el debate, en la Cámara de Diputados, y luego ratificó públicamente su decisión.

Ads

El episodio ocurrió durante una jornada marcada por la tensión política, cuando cámaras de seguridad y teléfonos celulares registraron a la legisladora desconectando cables de los equipos técnicos. Según su postura, la maniobra buscó impedir la aprobación de una ley que el kirchnerismo considera un “atentado contra los derechos de los trabajadores”.

En declaraciones radiales, Carignano justificó su conducta como un acto de resistencia política. “Se están llevando puestos 80 años de conquistas laborales y se escandalizan por un cable. Esa sesión no se podía llevar a cabo y había que hacer cualquier cosa para evitarlo”, afirmó.

Ads

Puede interesarte

La diputada sostuvo además que el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei es “un negocio para pocos” y cuestionó a los sectores dialoguistas por convalidar, según expresó, un proceso de precarización laboral.

Consultada sobre si se arrepentía de los incidentes que protagonizó -que incluyeron cruces verbales con la diputada Lilia Lemoine-, fue contundente: “Si es para defender a los laburantes, lo volvería a hacer una y mil veces”.

Ads

Tras estas declaraciones, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para solicitar la expulsión inmediata de Carignano por “inhabilidad moral” y por incurrir en “conductas contrarias al orden democrático”.

Puede interesarte

En los fundamentos de la iniciativa, el oficialismo argumentó que los actos de la diputada constituyeron un “sabotaje ilegal” destinado a impedir el normal funcionamiento del Congreso y vulnerar los procedimientos institucionales.

Desde el bloque libertario afirmaron: “No vamos a permitir que la violencia y el vandalismo se conviertan en herramientas parlamentarias. El Congreso debe sancionar a quienes no respetan las reglas de la democracia”.

Ads

Fuente: con información de TN