El principal objetivo del viaje es avanzar en la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con el organismo internacional, una instancia que permitiría destrabar un desembolso cercano a los US$1000 millones.

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La agenda del funcionario en Washington incluye reuniones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de las negociaciones por el programa vigente por US$20.000 millones. También mantendrá encuentros con autoridades de otros organismos multilaterales, como Ajay Banga (presidente del Banco Mundial) e Ilan Goldfajn (titular del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-).

La revisión en curso evalúa principalmente el cumplimiento del resultado fiscal y la acumulación de reservas. Mientras que el Gobierno logró superar el objetivo de superávit primario (con un resultado cercano al 1,4% del PBI), persisten dificultades en relación con el nivel de reservas internacionales, un punto que podría requerir la solicitud de un “waiver” o dispensa por parte del Fondo.

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En este contexto, el equipo económico busca cerrar cuanto antes la evaluación para enviar una señal de respaldo a los mercados y consolidar la estabilidad financiera. La aprobación de la revisión no solo habilitaría nuevos fondos, sino que también reforzaría la credibilidad del programa económico impulsado por el Gobierno.

La participación de Caputo en la cumbre del FMI se da además en un escenario internacional marcado por debates sobre el crecimiento global y las condiciones financieras, ámbitos en los que el ministro también intervendrá a través de paneles y encuentros bilaterales.

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Con esta gira, el Ejecutivo apunta a fortalecer su vínculo con los organismos internacionales y asegurar el flujo de financiamiento en una etapa considerada clave para la consolidación del plan económico.