El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó el programa económico del Gobierno y se mostró optimista respecto a la evolución de los precios en los próximos meses. “Deberíamos ver un proceso de desinflación”, sostuvo durante su exposición en el 21° Simposio del IAEF.

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El funcionario aseguró que la baja de la inflación “va a continuar” y explicó que la dinámica depende en gran parte de la confianza en la moneda. En ese sentido, señaló que durante el año pasado se produjo un deterioro por factores que afectaron la demanda de dinero, lo que impactó en los precios.

Caputo también ratificó que el Gobierno mantendrá su estrategia económica basada en el equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y la contención de la emisión. Según indicó, estos pilares son clave para consolidar la desaceleración inflacionaria.

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En paralelo, descartó la posibilidad de que la Argentina vuelva a endeudarse en los mercados internacionales. “No tenemos pensado ir al mercado”, afirmó, al tiempo que remarcó que la gestión actual prioriza cancelar compromisos antes que tomar nueva deuda.

El ministro también dejó críticas hacia el sector empresarial y sostuvo que parte de la evolución de los precios responde a comportamientos del mercado, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la estabilidad económica tras meses de volatilidad.

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Las declaraciones se dan en un escenario en el que el Ejecutivo apuesta a que la inflación continúe desacelerándose a lo largo de 2026, luego de los avances registrados en los últimos meses.

