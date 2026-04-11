El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una instancia decisiva en la negociación con el Fondo Monetario Internacional al participar de una reunión clave para avanzar con la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025.

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A un año del entendimiento por US$20.000 millones, el Gobierno logró cumplir con las metas fiscales e incluso superarlas, con un superávit primario cercano al 1,4% del PBI frente al 1,3% pactado. Sin embargo, el principal punto de conflicto sigue siendo la acumulación de reservas, objetivo que no se alcanzó y que hoy traba el avance del programa.

La revisión es determinante porque, una vez aprobada, habilitaría un nuevo desembolso cercano a los US$1000 millones. No obstante, el proceso continúa demorado mientras se negocian posibles flexibilizaciones o “waivers” por los incumplimientos.

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En este contexto, Caputo viajará a Washington para participar de las reuniones de primavera del organismo, donde buscará destrabar el acuerdo en diálogo con las autoridades del Fondo, entre ellas su directora gerente, Kristalina Georgieva.

La definición de esta instancia es clave para el programa económico, ya que no solo permitiría el ingreso de divisas sino también dar una señal a los mercados sobre la continuidad del respaldo internacional al plan del Gobierno.

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