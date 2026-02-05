El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no estaba de acuerdo con modificar el índice de inflación para el dato de enero, en una definición que volvió a poner bajo la lupa al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La declaración se dio en el marco de la polémica que derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico.

En una entrevista con medios nacionales, Caputo aseguró que la discusión no estuvo vinculada a presiones externas ni a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, sino a un desacuerdo sobre el momento oportuno para aplicar el cambio metodológico. “No había consenso sobre avanzar ahora”, sostuvo el funcionario, alineado con la postura del presidente Javier Milei.

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, Lavagna consideraba que el nuevo índice (basado en una canasta de consumo más actualizada) debía aplicarse desde enero, mientras que el Gobierno entendía que no era conveniente introducir cambios en plena etapa de desaceleración inflacionaria.

Caputo vinculó el debate con el contexto económico y financiero de los últimos meses, marcado por episodios de tensión política que, según su análisis, impactaron en las expectativas y en la dolarización de carteras.

Tras la salida de Lavagna, el ministro defendió la designación de Pedro Lines como nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y garantizó la continuidad técnica del organismo.

En medio de versiones que pusieron en duda la transparencia de las estadísticas oficiales, Caputo negó cualquier intento de manipulación y sostuvo que el comportamiento de los mercados financieros refleja confianza en los números actuales. Respecto al próximo dato oficial, el ministro anticipó que la inflación de enero se ubicaría en un nivel similar al de diciembre, aunque evitó dar precisiones numéricas.

La discusión por el cambio de metodología reavivó un debate histórico en la Argentina sobre la medición de la inflación y el rol del INDEC, en un contexto donde los datos oficiales son clave para salarios, jubilaciones, contratos y decisiones de inversión.

Mientras analistas privados sostienen que el nuevo índice podría haber arrojado resultados distintos, el Gobierno optó por postergar la actualización y priorizar la estabilidad del proceso de desinflación, aun a costa de tensiones internas dentro del equipo económico.