El ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó su enfrentamiento con los intendentes al presentar el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una plataforma que expone cuánto inciden las tasas locales en el precio final de productos y servicios como combustibles, supermercados, industria y bancos, con el objetivo, según el Gobierno, de fortalecer la lucha contra la inflación.

La web incluye un ránking de municipios de todo el país y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, releva datos de sus 135 distritos. Allí se observa que en los primeros puestos aparecen comunas gobernadas por el peronismo, aunque también figuran municipios administrados por dirigentes del PRO y espacios afines a La Libertad Avanza. Entre ellos, General Pueyrredon y Pinamar encabezan la Tasa Vial sobre combustibles, con un recargo del 3%.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que los datos fueron tomados de los sitios oficiales de cada municipio y corresponden a marzo de 2025. Las tasas están divididas por rubros como Vial, Seguridad e Higiene, Entidades Financieras, Actividades Primarias, Industria e Hipermercados, detallando porcentajes y montos fijos que, según Caputo, “terminan impactando directamente en los precios”.

La iniciativa se inscribe en una disputa que el ministro mantiene desde hace meses con varios jefes comunales, a quienes acusa de entorpecer la política antiinflacionaria. Uno de los cruces más duros fue con el intendente de Pilar, Federico Achával, luego de que Caputo llamara públicamente a no consumir en ese distrito por el impacto de una tasa ambiental en los supermercados.

Desde los municipios, la respuesta fue inmediata: sostienen que Nación se retiró de áreas clave y que las comunas debieron absorber gastos en políticas sociales y servicios. Además, remarcan que mientras se cuestionan las tasas locales, el Gobierno nacional mantiene impuestos como el IVA que no se coparticipan.

Con el nuevo portal, Caputo busca sumar presión política y exponer públicamente a los distritos con mayor carga tributaria. Del otro lado, los intendentes advierten que la discusión de fondo es el reparto de recursos y anticipan que el conflicto entre Nación y municipios seguirá escalando en pleno año de ajuste económico.

Fuente: Dib