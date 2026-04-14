La presentación tendrá lugar en el marco del evento anual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), donde el titular del Palacio de Hacienda buscará consolidar la confianza del sector privado en medio de un contexto global incierto y de negociaciones sensibles con organismos internacionales.

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El funcionario hablará por la mañana, en una agenda que también incluye intervenciones de referentes políticos y empresariales, y que será cerrada por el presidente Javier Milei. La exposición de Caputo se da en un escenario atravesado por tensiones geopolíticas —especialmente en Medio Oriente— que impactan en los mercados internacionales y condicionan las perspectivas económicas.

Tras su participación en el foro, el ministro viajará a Estados Unidos para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde buscará avanzar en la segunda revisión del acuerdo vigente. El objetivo central es destrabar un desembolso cercano a los US$1000 millones, en el marco de un programa que evalúa el desempeño económico argentino hasta fines de 2025.

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En paralelo, el Gobierno espera la difusión del índice de inflación de marzo por parte del INDEC, un dato clave para medir la evolución del plan económico. Las estimaciones oficiales y privadas coinciden en que el indicador se ubicaría en torno al 3%, con incidencia de factores estacionales y del aumento en combustibles y alimentos.

La combinación de estos factores convierte al martes en una jornada determinante para el equipo económico: la señal hacia los inversores internacionales, el dato de inflación y las negociaciones con el FMI configuran un escenario donde el Gobierno busca consolidar credibilidad y sostener el proceso de estabilización.

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En este contexto, la exposición de Caputo ante empresarios estadounidenses se perfila como una instancia clave para reafirmar el rumbo económico y asegurar apoyos en la previa de una negociación decisiva en Washington.