Mientras el presidente Javier Milei participaba de la gira oficial en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, se dirigió por videomensaje a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA, que se desarrolla esta semana en Mar del Plata.

Ads

Desde Washington, el funcionario destacó los avances del Gobierno en materia fiscal e inflacionaria y remarcó que “Argentina logró el equilibrio fiscal por primera vez en casi un siglo”.

Caputo agradeció el acompañamiento del sector privado durante los “primeros 20 meses de cambio de modelo” y aseguró que el país dejó atrás “un esquema de déficit financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria que solo generaba inflación y pérdida de poder adquisitivo”. En ese sentido, subrayó que la actual administración “logró estabilizar la macroeconomía sin romper contratos ni imponer corralitos o devaluaciones”.

Ads

Puede interesarte

El ministro afirmó que la inflación “mantiene una tendencia descendente” y que el Gobierno “redujo la pobreza en más de 26 puntos, sacando a 12 millones de argentinos de esa situación”. Además, destacó una recuperación del salario real y la baja de impuestos por el equivalente al 2,5% del PBI, lo que dijo “marca el camino de un modelo más competitivo”.

En relación a la nueva etapa de gestión, Caputo adelantó que el Ejecutivo avanzará con reformas estructurales. “Vamos hacia una reforma laboral y tributaria. Necesitamos un régimen de trabajo más ágil y previsible, que termine con la industria del juicio, y un sistema impositivo más simple, con menos impuestos y más incentivos al ahorro y la inversión”, señaló.

Ads

Puede interesarte

También hizo hincapié en la necesidad de “fortalecer el ahorro interno” para canalizarlo hacia la inversión privada, y descartó la idea de que la competitividad argentina dependa de una devaluación. “Una moneda débil es reflejo de una economía débil. La verdadera competitividad se logra con productividad, innovación y estabilidad”, sostuvo.

Finalmente, Caputo convocó a los empresarios a acompañar el proceso de transformación: “Sabemos que abrir la economía después de tantos años de encierro es un desafío, pero es la única manera de construir una Argentina libre, fuerte y próspera. Vamos a dejar el alma para lograrlo”, concluyó.