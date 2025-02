Luego de reunirse con el comité de presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista radial donde se refirió al estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El titular de Palacio de Hacienda se mostró optimista y aseguró que el acuerdo con el organismo internacional se aprobará en el primer cuatrimestre: “Falta la letra chica”.

“El acuerdo con el Fondo implica nueva plata, no una nueva deuda”, agregó Caputo, quien explicó que no agregar deuda permite “recapitalizar el Banco Central, una de las condiciones para salir del cepo”. No obstante, en diálogo con Radio Rivadavia, el ministro sumó que aún no puede decir cuánto será el monto del nuevo entendimiento.

Por otro lado, el economista consideró que la caída de los bonos y la suba por encima de los 700 puntos del riesgo país estuvo relacionada con “una toma de ganancias”.

“Lo que pasó en el mercado es que se anticipó al pago de los cupones de enero, muchos pensaron que esa plata se iba a reinvertir y que iba a generar una mayor suba. En el último bimestre, hubo una suba en los bonos y en las acciones fuertísimas y ahora está viendo un poco de toma de ganancias muy entendible”, manifestó.

También se refirió a la discusión sobre el atraso del tipo de cambio, donde expresó: “Para nosotros no está atrasado. No es mucha la gente que dice eso. Viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y halagos. Vienen premios Nobel a la Argentina, como Thomas Sargent o Arthur Laffer, y todos los comentarios son siempre de elogio”.

“Enero será el mes con menos inflación de la gestión de Milei. Va a estar alrededor del 2,3%”, explicó el funcionario, a la vez que señaló que el proceso de desaceleración de precios continuará e indicó que el Gobierno redujo “15 puntos de déficit en seis meses”.

En otro punto, Caputo aprovechó la oportunidad para desmentir rumores sobre una pelea entre él y el jefe de Estado, marco en el que aclaró que tienen "la mejor relación que un ministro de Economía ha tenido con un presidente”.

Fuente: TN