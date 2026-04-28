En declaraciones recientes, el funcionario defendió el programa económico impulsado por la administración de Javier Milei y aseguró que, pese a algunos datos mensuales que pueden generar ruido, la tendencia general es a la baja. Según planteó, factores puntuales (como el impacto de los combustibles o componentes estacionales) explican subas transitorias, pero no alteran el rumbo de fondo.

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Caputo reconoció que algunos indicadores recientes, como la inflación de marzo, pueden ubicarse por encima de registros previos, incluso superando el 3%, pero sostuvo que se trata de un “shock” coyuntural. En esa línea, remarcó que a partir de abril comenzaría un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad económica.

El ministro también buscó transmitir optimismo hacia adelante. “Se vienen los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, afirmó, al tiempo que destacó la decisión política del Gobierno de sostener el ajuste fiscal y avanzar con reformas estructurales.

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En ese marco, defendió los pilares del plan económico, centrados en la reducción del déficit, la menor intervención estatal y la mejora de la competitividad mediante baja de impuestos y desregulación.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar expectativas positivas en los mercados y en la sociedad, mientras enfrenta cuestionamientos por el impacto social del ajuste y la persistencia de la inflación en niveles todavía elevados.

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Caputo insiste en que el esquema actual no sólo permitirá bajar la inflación de manera sostenida, sino también abrir una etapa de crecimiento. Sin embargo, el desafío sigue siendo que esa expectativa se traduzca en una mejora concreta y perceptible en el día a día de los argentinos.