El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, volvió a poner el foco en uno de los ejes centrales del debate legislativo que se levará a cabo esta semana en el Congreso: la fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos.

Desde su cuenta en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda expresó su sorpresa y malestar por la escasa reacción del sector empresario ante una medida que, según el Gobierno, representa uno de los cambios más significativos de la propuesta oficial.

“El Gobierno les bajó un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, sostuvo Caputo en su mensaje, que fue además retuiteado por el presidente Javier Milei, en medio de la discusión pública sobre la reforma.

La medida cuestionada por Caputo forma parte del paquete de modificaciones laborales que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora se debatirá en la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca abaratar el costo de formalizar nuevos puestos y estimular la creación de empleo registrado, una propuesta que el Gobierno presenta como un pilar para dinamizar el mercado laboral.

A pesar de la magnitud del recorte anunciado, la respuesta de las principales cámaras empresariales fue (hasta ahora) moderada o distante, según denunció el propio Caputo.

La polémica se da en un contexto de fuerte debate político. Los opositores a la reforma laboral, entre ellos sectores sindicales agrupados en la CGT, evalúan medidas de fuerza (como un posible paro general) y cuestionan el contenido de la iniciativa por considerar que, en caso de aprobarse, debilita derechos laborales.

El oficialismo busca conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados para que la reforma llegue a debatirse en su totalidad en el recinto. La postura de Caputo expone el intento del Gobierno de instalar como positivo un cambio que, según él, no recibe la atención pública ni empresarial que merece.