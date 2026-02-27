El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Federico Furiase, actual director del Banco Central de la República Argentina, asumirá como nuevo secretario de Finanzas en reemplazo de Alejandro Lew, quien presentó su renuncia por razones personales.

Caputo explicó que la decisión de Lew respondió a motivos personales y que continuará colaborando con el equipo económico en tareas acordes a su experiencia profesional.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, expresó el ministro en un mensaje publicado en la red social X.

Furiase se desempeñaba hasta el momento como director del Banco Central. Caputo destacó su trayectoria dentro del equipo económico y su formación en el ámbito financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, señaló el funcionario.

Fuente: con información de Noticias Argentinas