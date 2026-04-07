Según planteó el funcionario, la confianza en un buen desempeño electoral se apoya en la evolución esperada de las principales variables macroeconómicas. En esa línea, desde el equipo económico sostienen que el proceso de estabilización continuará en los próximos años, con una inflación en descenso y una economía en recuperación.

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Pese a ello, el Gobierno optó por no levantar completamente las restricciones cambiarias que aún rigen para las empresas, pese a los pedidos de distintos economistas que recomiendan avanzar hacia una liberalización plena del mercado de cambios.

La estrategia oficial se explica, en parte, por el impacto que tuvo la flexibilización previa para personas físicas. Tras esa medida, se registró una fuerte demanda de divisas que alcanzó niveles récord, lo que encendió señales de alerta dentro del equipo económico sobre los riesgos de una apertura total en el corto plazo.

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En paralelo, el Banco Central de la República Argentina logró recomponer reservas mediante compras sostenidas de dólares en el mercado, lo que refuerza la decisión de avanzar gradualmente para evitar tensiones cambiarias.

De este modo, mientras el oficialismo proyecta un escenario político favorable hacia 2027, la política económica continúa marcada por la prudencia. El equilibrio entre expectativas electorales y sostenibilidad macroeconómica aparece, por ahora, como el eje central de la estrategia oficial.

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