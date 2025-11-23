El ministro de Economía, Luis Caputo, está trabajando intensamente en un plan financiero para garantizar el cumplimiento de los vencimientos más urgentes de deuda del país, frente a un riesgo país que se mantiene elevado. En enero, el Gobierno debe hacer frente a un vencimiento de aproximadamente 4.300 millones de dólares, además de otros compromisos menores, como los bonos Bopreal que vencen al cierre de noviembre.

Ante estas obligaciones, Caputo ha puesto sobre la mesa varias alternativas: por un lado, retomar el uso de un swap de divisas con Estados Unidos (del cual ya se han usado parte de los recursos), y por otro, obtener un crédito de entidades bancarias privadas. En particular, se baraja un préstamo de hasta 5.000 millones de dólares —según versiones de prensa— que serviría para cubrir los pagos más inmediatos.

Además, el equipo económico no descarta recurrir a un mecanismo similar con China: un nuevo swap entre ambos países figura entre las opciones analizadas para dar liquidez en dólares. También se evalúan operaciones en el mercado local, tales como la recompra de bonos o la emisión de nuevos instrumentos, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Caputo ha sido enfático al asegurar que la estrategia no dependerá únicamente de financiamiento externo: su diseño contempla usar recursos propios para resolver los vencimientos, aunque explorando todas las alternativas disponibles para reducir riesgos. En esa línea, reafirma su intención de fortalecer las reservas del Banco Central para robustecer el balance, no solo para pagar deuda, sino para generar un colchón financiero más sólido.

Para ello, el ministro defiende el esquema de bandas cambiarias vigente, al que considera una pieza clave para mantener la estabilidad del tipo de cambio y evitar sobresaltos financieros. Según su visión, una compresión adicional del riesgo país podría permitir volver a colocar deuda en mercados voluntarios con tasas más favorables, lo que daría margen para emitir bonos en condiciones más convenientes.

En resumen, Caputo avanza con un “menú” amplio de herramientas: swaps con socios internacionales, créditos privados y operaciones de mercado, todo con el objetivo de honrar los pagos que se aproximan sin depender exclusivamente de una sola fuente. La clave estará en combinar estas alternativas para mantener la solvencia en el corto plazo y buscar un escenario más sostenible para los vencimientos futuros.