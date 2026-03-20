Durante su exposición ante empresarios en el Simposio de Mercado de Capitales del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), el funcionario explicó que, si bien el programa económico venía mostrando resultados positivos hasta mediados del año pasado, la tendencia se revirtió recientemente. “Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete u ocho meses”, admitió.

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Según Caputo, el fenómeno inflacionario actual no responde a un exceso de emisión monetaria, sino a un cambio en el comportamiento de los agentes económicos. En ese sentido, remarcó que existe una menor disposición de la población a mantener pesos, lo que genera un desequilibrio que impacta en los precios. “Se produjo un desbalance, pero no producto de emisión, sino de caída en la demanda de dinero”, sostuvo.

Este escenario se reflejó en la evolución reciente del índice de precios, que pasó de niveles cercanos al 1,5% mensual a ubicarse alrededor del 2,9%, evidenciando un freno en la tendencia descendente que el Gobierno buscaba consolidar.

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En paralelo, el ministro aseguró que el Ejecutivo ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar vencimientos de deuda por unos 9.000 millones de dólares.

Pese al reconocimiento del retroceso, Caputo ratificó el rumbo de la política económica y sostuvo que la estrategia oficial continuará centrada en el equilibrio fiscal, la prudencia monetaria y la reconstrucción de la confianza en la moneda local como pilares para retomar el sendero de desinflación.

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