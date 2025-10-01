La Policía Nacional del Perú detuvo en las últimas horas a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

El operativo, realizado en la ciudad de Pucusana, se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense y permitió interceptar al prófugo cuando se ocultaba en la parte trasera de un camión en la Panamericana Sur. Junto a él fue detenido también Martín Ozorio, considerado su mano derecha.

En diálogo con la prensa peruana, Valverde Victoriano negó las acusaciones: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, declaró durante su traslado a la Dirección Antidrogas.

La investigación reveló que el sospechoso había cruzado de forma ilegal desde Bolivia hacia Perú, alternando teléfonos y chips para dificultar su rastreo. Finalmente, la labor conjunta de inteligencia permitió dar con su paradero.

El teniente general Zenón Loayza, de la Policía Nacional del Perú, confirmó que el detenido quedará bajo custodia mientras se tramita su extradición a la Argentina, donde lo espera un proceso judicial por el caso que sacudió a la provincia de Buenos Aires y puso en evidencia los vínculos del narcotráfico con organizaciones criminales transnacionales.

Fuente: Infobae