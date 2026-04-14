El chofer del camión que atropelló y mató a un hombre en el barrio Libertad fue capturado luego de haberse dado a la fuga tras el siniestro ocurrido el lunes por la noche en avenida Luro al 9500.

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Según confirmaron fuentes policiales este martes, el conductor fue identificado y puesto a disposición de la Justicia, que ya dispuso su imputación en el marco de una causa por homicidio culposo.

Desde la investigación se indicó que “se verificó que el conductor del rodado poseía documentación en regla”, al tiempo que se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho.

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La causa es llevada adelante por la UFIJE N°11 de Delitos Culposos, que ordenó las actuaciones de rigor y la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, además de mantener comunicación permanente con la sede fiscal.

El hecho ocurrió pasadas las 20 del lunes, cuando la víctima —un hombre de poco más de 60 años— cruzaba la avenida a mitad de cuadra y fue embestido por el camión. Testigos señalaron que el vehículo habría cruzado el semáforo en rojo, una hipótesis que aún es materia de investigación.

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En el lugar trabajaron una ambulancia del SAME, efectivos policiales y peritos. Pese a las maniobras de reanimación, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Mientras tanto, los investigadores avanzan en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para esclarecer cómo se produjo el siniestro.