Un hombre de 32 años que era imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fue capturado en las últimas horas por personal de la Comisaría Cuarta, luego de que violara su prisión domiciliaria y se quitara la tobillera electrónica con la que era controlado.

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La medida se llevó con intervención del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, luego de que se revocara la morigeración de la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado.

Según se informó, el acusado se encontraba bajo modalidad de internación con monitoreo electrónico, pero se retiró el dispositivo y se dio a la fuga de su domicilio, lo que motivó la emisión de la orden de detención.

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A partir de esa situación, personal del Gabinete Técnico Operativo inició tareas investigativas y de vigilancia que permitieron localizarlo y detenerlo en Champagnat y Monseñor Zabala.

Tras la aprehensión, se mantuvo comunicación con la autoridad judicial interviniente, que dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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