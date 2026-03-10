Un hombre de 22 años con pedido de captura activo fue aprehendido por personal de la Comisaría Segunda en avenida Independencia entre Gascón y Alberti. El procedimiento se realizó tras un llamado al 911 y el detenido quedó a disposición del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Azul.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la identificación el sujeto fue cursado por el sistema informático policial, lo que permitió constatar que registraba una captura activa desde el pasado 12 de febrero.

El aprehendido fue identificado como un hombre de 22 años que se encontraba en situación de calle al momento del procedimiento. La orden había sido emitida por el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Azul por el delito de robo calificado por escalamiento.

Tras mantener comunicación con el magistrado interviniente, Mario Saldaño, se dispuso labrar las actuaciones de rigor y trasladar al imputado a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

