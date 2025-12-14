Diecinueve personas recibieron su certificado de Socorrista Urbano tras completar el Curso Inicial organizado por Defensa Civil del Municipio de General Pueyrredon y el Colegio de Técnicos del Distrito V, una capacitación gratuita que brindó herramientas clave para actuar en emergencias y situaciones críticas donde los primeros minutos resultan determinantes.

Ads

El cierre del curso incluyó una instancia integradora con prácticas de simulación y marcó el final de cuatro jornadas intensivas de formación, en las que participaron bomberos, personal de Defensa Civil y de la Dirección de Riesgos Especiales, estudiantes de medicina y enfermería, técnicos matriculados y vecinos interesados en primeros auxilios.

Durante la capacitación se abordaron contenidos fundamentales como Reanimación Cardiopulmonar (RCP), desobstrucción de la vía aérea (OVA), Soporte Vital Básico (SVB–BLS), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), control inicial de hemorragias, tratamiento de lesiones en tejidos blandos, inmovilización de fracturas y protocolos de actuación ante quemaduras, intoxicaciones y electrocuciones.

Ads

Puede interesarte

El instructor Juan Hay destacó que el objetivo central del curso es “salvar una vida” y remarcó la importancia de la intervención inmediata. “En un paro cardíaco no podemos esperar a la ambulancia. Tenemos cuatro minutos para iniciar maniobras de RCP. Después comienzan los daños cerebrales y, a los diez minutos, la situación es prácticamente incompatible con la vida”, explicó.

Además, señaló que los conocimientos adquiridos resultan aplicables a múltiples contextos cotidianos, desde accidentes domésticos hasta incidentes viales. “Trabajamos criterios para decidir si una persona debe ser trasladada, cómo actuar ante hipotermia, hipertermia o fracturas. Son situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar”, sostuvo.

Ads

Desde la organización adelantaron que la experiencia tendrá continuidad. “Estamos muy conformes con la convocatoria y los resultados, y planeamos seguir ofreciendo estos espacios el próximo año”, afirmó la vocal del Colegio de Técnicos, Yamila Riva, quien subrayó que la iniciativa forma parte del compromiso institucional con la responsabilidad social y la formación de una comunidad más preparada para cuidar la vida.