Mar del Plata fue sede del Taller de Simulación de Investigación Criminal y Juicio de Tráfico Ilícito de Drogas y Crimen Organizado, una actividad organizada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La capacitación estuvo dirigida a 60 fiscales, auxiliares fiscales e investigadores de las fuerzas federales con actuación en la jurisdicción -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal- y se desarrolló durante dos jornadas en el Colegio de Abogados de Mar del Plata.

La apertura estuvo a cargo del fiscal general coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, y del vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones local, Eduardo Pablo Jiménez. También participaron el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional, Ignacio Cichello.

A lo largo de las jornadas se desarrollaron paneles dedicados a la investigación criminal en casos de narcotráfico y lavado de activos en el marco del sistema acusatorio, así como a las estrategias de persecución penal y a la articulación entre los fueros federal y provincial. También se abordaron aspectos vinculados a la planificación de la investigación, la construcción de la teoría del caso y el rol de las fuerzas de seguridad en la recolección y tratamiento de la evidencia.

El programa incluyó además un conversatorio sobre experiencias, prácticas y desafíos del sistema acusatorio, junto con exposiciones sobre el examen y contraexamen de peritos y testigos en audiencias de juicio. Como cierre práctico, se realizó una simulación de audiencia bajo el Código Procesal Penal Federal, utilizando un caso elaborado por la UNISA, con el objetivo de entrenar habilidades de litigación en la etapa de juicio.

La actividad concluyó con una mesa de cierre de la que participaron autoridades judiciales y representantes de los organismos organizadores, donde se compartieron las conclusiones del taller y se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación conjunta entre fiscales, jueces y fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar