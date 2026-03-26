Capacitación y servicios para el barrio: nuevos cursos en el Punto Digital Libertad de Mar del Plata
Habilidades laborales, redes sociales y dibujo forman parte de la propuesta gratuita que se desarrolla en el Polideportivo Libertad. También habrá atención para trámites.
La Municipalidad de General Pueyrredon anunció el inicio de nuevos cursos y talleres en el Punto Digital Libertad, ubicado en Ituzaingó 8350, dentro del Polideportivo Libertad, con una propuesta abierta a la comunidad que combina capacitación, recreación y servicios.
Bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana, estos espacios buscan fortalecer la inclusión digital y brindar herramientas concretas para la vida cotidiana y el mundo laboral.
Entre las actividades destacadas se encuentra el curso de Habilidades Laborales, que se dictará los lunes de 10 a 12 y apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad a través de distintas herramientas prácticas.
También se ofrecerá un curso de Community Manager, los lunes y jueves de 17 a 18, enfocado en el uso de redes sociales y las nuevas tendencias en comunicación digital para emprendimientos, marcas y organizaciones.
Por otra parte, los miércoles de 16 a 18 se desarrollarán clases de Dibujo, orientadas a explorar diferentes técnicas artísticas.
Además, funcionará un espacio de Atención al Vecino los martes y jueves de 8.30 a 12.30, donde se brindará asesoramiento para la realización de distintos trámites.
Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected]
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