La Municipalidad de General Pueyrredon anunció el inicio de nuevos cursos y talleres en el Punto Digital Libertad, ubicado en Ituzaingó 8350, dentro del Polideportivo Libertad, con una propuesta abierta a la comunidad que combina capacitación, recreación y servicios.

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Bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana, estos espacios buscan fortalecer la inclusión digital y brindar herramientas concretas para la vida cotidiana y el mundo laboral.

Entre las actividades destacadas se encuentra el curso de Habilidades Laborales, que se dictará los lunes de 10 a 12 y apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad a través de distintas herramientas prácticas.

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También se ofrecerá un curso de Community Manager, los lunes y jueves de 17 a 18, enfocado en el uso de redes sociales y las nuevas tendencias en comunicación digital para emprendimientos, marcas y organizaciones.

Por otra parte, los miércoles de 16 a 18 se desarrollarán clases de Dibujo, orientadas a explorar diferentes técnicas artísticas.

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Además, funcionará un espacio de Atención al Vecino los martes y jueves de 8.30 a 12.30, donde se brindará asesoramiento para la realización de distintos trámites.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected]

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