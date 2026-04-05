Un siniestro en Mendoza derivó en una escena de descontrol que quedó registrada en video. Un camión que trasladaba aceite de oliva volcó sobre la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, y en cuestión de minutos comenzaron a acercarse personas que se llevaron parte de la carga.

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Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, fueron grabadas por una influencer que mostraba en tiempo real cómo quienes estaban en la zona recogían botellas del producto. En el registro se observa a varios individuos cargando cajas y retirándose del lugar sin intervención inmediata.

Según se reconstruyó, el vehículo de gran porte perdió el control tras una maniobra en la que intervinieron otros rodados, lo que provocó el impacto y posterior vuelco del semirremolque.

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Mientras se desplegaba un operativo para contener la situación, se produjeron incidentes entre efectivos y personas que intentaban llevarse la mercadería. Incluso, algunos de los productos comenzaron a aparecer horas después en plataformas digitales de compra y venta, lo que evidenció la rápida circulación de los artículos sustraídos.

El caso reavivó el debate sobre este tipo de episodios que suelen repetirse tras accidentes de transporte, donde la carga queda expuesta y genera situaciones de saqueo en plena vía pública.

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