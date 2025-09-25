La inseguridad se ha vuelto cotidiana en el barrio Pampa, un conjunto de monoblocks ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza, en la intersección de Ingeniero Ratieri y Bouchard. Según denuncian los vecinos, la situación se torna crítica entre las 22 y las 2 de la mañana, cuando se registran episodios de extrema violencia.

Ads

“Hubo tiros, dejaron autos robados y hasta prendieron fuego a un vehículo. Está complicado”, relató un residente a El Marplatense.

Puede interesarte

El testimonio refleja el temor de la comunidad, que asegura que la zona perdió calma desde la retirada de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que anteriormente tenía base en el lugar.

Ads

Los vecinos remarcan que mientras la UTOI patrullaba el barrio, la seguridad estaba medianamente controlada. “Cuando estaban ellos, estaba todo calmo, todo bien. Ahora al retirar a los efectivos, tenemos este problema”, agregaron.

Al ser consultados sobre la respuesta policial, apuntaron contra el vaciamiento de las comisarías de la ciudad. “El problema es que las comisarías están desmanteladas, no hay personal. Con lo poco que tienen hacen un montón”, explicó un frentista.

Ads

La situación es particularmente grave en la Comisaría 16ª, que sufrió recortes significativos de personal. “Primero le sacaron 22 efectivos y después al poquito tiempo 27 más. Con tan poco personal hacen lo que pueden. Es un desastre cómo han desmantelado a la policía de la Provincia”, advirtió el vecino.

En este contexto, los residentes del barrio reclaman una solución urgente: mayor presencia policial, el regreso de la UTOI y medidas concretas que devuelvan tranquilidad a un sector donde, aseguran, “reina el caos cuando cae la noche”.

Puede interesarte