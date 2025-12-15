Una escena de tensión y desorden se vivió este lunes por la noche en Bolívar al 2800, donde un grupo de trapitos alcoholizados y fuera de control provocó disturbios en el ingreso a un edificio, obligando a la intervención urgente de la Patrulla Municipal.

Todo ocurrió durante una recorrida preventiva del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), cuando los agentes detectaron a tres hombres y una mujer alterando el orden público. Al ser identificados, se constató que consumían bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en plena calle, generando preocupación entre vecinos y transeúntes.

La situación se volvió aún más tensa cuando uno de los involucrados reaccionó de manera agresiva frente al personal municipal. Ante esta actitud hostil, los agentes procedieron a su aprehensión inmediata y labraron el acta correspondiente por consumo de alcohol en la vía pública.

Minutos después, un móvil policial arribó al lugar para completar las actuaciones de rigor y trasladar al sujeto a la Comisaría Primera, mientras el resto del grupo fue dispersado.

Gracias al rápido accionar de la Patrulla Municipal, el episodio pudo ser controlado a tiempo, evitando que el conflicto escalara y devolviendo la tranquilidad a la cuadra.

Desde el municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar este tipo de situaciones las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una línea directa para combatir disturbios, trapitos y cuidacoches ilegales y reforzar el orden en la vía pública.