Un violento episodio sacudió este sábado al mediodía a la localidad bonaerense de Máximo Paz, donde un enfrentamiento armado entre dos bandas con conflictos previos terminó con un hombre muerto, dos sospechosos detenidos y una escalada de incidentes contra efectivos de la Policía bonaerense.

Ads

El hecho se registró alrededor de las 13 en el barrio El Matadero, sobre la calle San Luis, entre Belgrano y Sarmiento. Según fuentes policiales, en ese contexto resultó gravemente herido un joven, de 27 años, quien falleció mientras era trasladado al hospital. La principal hipótesis apunta a un crimen cometido por su excuñado.

Tras el homicidio, la situación se tornó aún más tensa cuando vecinos increparon al personal policial y señalaron que los presuntos autores se encontraban dentro de una vivienda. En medio del operativo se escucharon nuevas detonaciones y, minutos después, se entregaron los sospechosos: Isaac Peralta (23) y Joel Axel Soriano (25), ambos domiciliados en Máximo Paz.

Ads

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo y otra Bersa calibre .40 con la numeración adulterada, además de un cargador y municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La tensión escaló cuando familiares y allegados de la víctima intentaron linchar a los detenidos. Un grupo numeroso arrojó piedras y otros objetos contundentes contra los efectivos, provocó destrozos e incendió dos patrulleros, una Toyota Hilux y un Renault Logan.

Ads

Ante la gravedad de los incidentes, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con refuerzos en Máximo Paz, Alejandro Petión y el centro de Cañuelas, además de custodiar dependencias policiales y mantener presencia preventiva en la zona. La investigación continúa en manos de la Justicia.

Fuente: Dib