Cañuelas: un muerto, dos detenidos y patrulleros incendiados
Un joven de 27 años fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas, hubo dos detenidos y graves disturbios con ataques a móviles policiales.
Un violento episodio sacudió este sábado al mediodía a la localidad bonaerense de Máximo Paz, donde un enfrentamiento armado entre dos bandas con conflictos previos terminó con un hombre muerto, dos sospechosos detenidos y una escalada de incidentes contra efectivos de la Policía bonaerense.
El hecho se registró alrededor de las 13 en el barrio El Matadero, sobre la calle San Luis, entre Belgrano y Sarmiento. Según fuentes policiales, en ese contexto resultó gravemente herido un joven, de 27 años, quien falleció mientras era trasladado al hospital. La principal hipótesis apunta a un crimen cometido por su excuñado.
Tras el homicidio, la situación se tornó aún más tensa cuando vecinos increparon al personal policial y señalaron que los presuntos autores se encontraban dentro de una vivienda. En medio del operativo se escucharon nuevas detonaciones y, minutos después, se entregaron los sospechosos: Isaac Peralta (23) y Joel Axel Soriano (25), ambos domiciliados en Máximo Paz.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo y otra Bersa calibre .40 con la numeración adulterada, además de un cargador y municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
La tensión escaló cuando familiares y allegados de la víctima intentaron linchar a los detenidos. Un grupo numeroso arrojó piedras y otros objetos contundentes contra los efectivos, provocó destrozos e incendió dos patrulleros, una Toyota Hilux y un Renault Logan.
Ante la gravedad de los incidentes, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con refuerzos en Máximo Paz, Alejandro Petión y el centro de Cañuelas, además de custodiar dependencias policiales y mantener presencia preventiva en la zona. La investigación continúa en manos de la Justicia.
Fuente: Dib
