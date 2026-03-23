El episodio ocurrió en San Vicente y Basavilbaso, donde efectivos policiales acudieron luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona tendida en la calle. Al llegar, encontraron a la víctima sin vida junto a su bicicleta.

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La víctima fue identificada como Guillermo Bastiano, quien se dirigía a su trabajo al momento del ataque. Según las primeras reconstrucciones, el hecho se desencadenó a partir de una discusión con otros dos hombres que derivó en una violenta agresión.

De acuerdo con la investigación, los agresores lo golpearon durante el enfrentamiento, provocando su caída y posterior muerte en el lugar. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales y también respaldada por el testimonio de un testigo clave.

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A partir del análisis de esas imágenes y otras tareas investigativas, la Policía logró identificar y detener a los presuntos autores del crimen. Se trata de dos jóvenes de 22 y 23 años, quienes serán indagados en las próximas horas por la Justicia.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Cañuelas, que dispuso la realización de pericias, la toma de testimonios y el relevamiento de nuevas imágenes para esclarecer completamente el hecho.

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Fuente: Agencia DIB