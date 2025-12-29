Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue desafectado de sus funciones luego de que se difundiera un video en el que se lo ve efectuando disparos al aire para celebrar la llegada de la Navidad dentro de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

El episodio ocurrió exactamente a la medianoche del 24 de diciembre, en el marco de un brindis realizado por parte del personal policial. Según se informó, el oficial, de 22 años, se dirigió al sector donde se encontraban los móviles y vehículos secuestrados y efectuó disparos al aire con una escopeta reglamentaria, apuntando en dirección a la torre de una iglesia cercana.

La secuencia fue filmada por un acompañante del propio efectivo y posteriormente publicada en la red social Instagram. El material fue detectado por un jefe del área, quien dio aviso inmediato a sus superiores y derivó el caso a la Dirección de Asuntos Internos.

Como primera medida, se dispuso la desafectación inmediata del agente y la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del hecho. Desde la fuerza señalaron que la conducta es incompatible con el ejercicio de la función policial y el uso responsable de armas.

El arma utilizada fue una escopeta destinada a situaciones específicas dentro de dependencias policiales, como el control de calabozos, y emplea cartuchos antimotines, postas de goma o balas de estruendo, de baja carga y sin poder letal. No obstante, las autoridades remarcaron que esta circunstancia no atenúa la gravedad del accionar.

Fuentes policiales calificaron el episodio como una “irresponsabilidad absoluta” y advirtieron sobre el mensaje que este tipo de conductas transmite a la sociedad, especialmente en un contexto de alta sensibilidad por recientes casos de balas perdidas que generaron conmoción a nivel nacional.

Fuente: Dib