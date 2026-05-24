Como contábamos la semana pasada, en la década de 1980 diez hitazos se impusieron en el rubo a Mejor Canción Original de los Premios Oscar. Diez canciones que hoy siguen presentes y que han marcado a fuego a una generación, pero incluso sobrevivieron a eso y se mantienen como himnos pop de generaciones posteriores. Pero lo curioso es que, como para demostrar que fue una época gloriosa, si buscamos entre la lista de perdedores encontraremos otra cantidad igual de canciones imborrables, incluso algunas mejores que las que ganaron.

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Dentro de este recorrido por esa década, algunos años impactan por el nivel de los competidores. Allí arriba de todo está 1985, cuando Stevie Wonder se impuso con I just called to say I love you dejando atrás nada más y nada menos que a Footloose de Kenny Loggins, Ghostbusters de Ray Parker Jr. y Against all odds -Take a look at me now de Phil Collins. ¡Tres temazos que hoy integran cualquier lista de éxitos de los 80’s! No queremos generar polémica, pero la de Phil Collins es mejor que la de Steve Wonder.

Si vio algún especial de boxeo, sabrá que no hay forma de musicalizar un montaje sin Eye of the tiger de Survivor, hecho para la banda sonora de Rocky III. Un tema inmortal, que nos traslada inmediatamente al entrenamiento pugilístico. Esta canción inagotable es otra de las grandes perdedoras del Oscar en los 80’s. Sin embargo ese año, 1983, perdió contra la baladaza Up where we belong de Joe Cocker y Jennifer Warnes. Aunque quisiéramos, no podríamos quejarnos.

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The power of love de Huey Lewis and the News perdiendo contra Say you, say me de Lionel Richie; 9 to 5 de Dolly Parton cayendo contra Fame de Irene Cara; o Glory of love de Peter Cetera mordiendo el polvo ante Take my breath away de Berlin. La música de los 80’s irrumpía con toda su potencia en las radios y la Academia no podía dejar pasar el viento de época. Podríamos seguir quejándonos por los derrotados, pero qué mejor que escucharlos.

9 to 5 de la película Cómo eliminar a su jefe por Dolly Parton (perdió en 1981 con Fama por Irene Cara)

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Eye of the tiger de la película Rocky 3 por Survivor (perdió en 1983 con Up where we belong por Joe Cocker y Jennifer Warnes)

Maniac de la película Flashdance por Michael Sembelo (perdió en 1984 con Flashdance... what a feeling por Irene Cara)

Against all odds -Take a look at me now de la película El poder y la pasión por Phil Collins (perdió en 1985 con I just called to say I love you por Steve Wonder)

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Footloose de la película Footloose por Kenny Loggings (perdió en 1985 con I just called to say I love you por Steve Wonder)

Ghostbusters de la película Los Cazafantasmas por Ray Parker Jr (perdió en 1985 con I just called to say I love you por Steve Wonder)

The power of love de la película Volver al futuro por Huey Lewis & The News (perdió en 1986 con Say you, say me por Lionel Richie)

Glory of love de la película Karate Kid II por Peter Cetera (perdió en 1987 con Take my breath away por Berlin)

Nothing’s gonna stop us now de la película Mannequin por Starship (perdió en 1988 con (I've had) The time of my life por Bill Medley y Jennifer Warnes)

Two hearts de la película Buster por Phil Collins (perdió en 1989 con Let the river run por Carly Simon)