Si en este mismísimo momento lanzamos una encuesta en la que le preguntamos a los lectores qué canción ganó el Oscar hace dos meses, seguramente muy pocos la recuerden. Signo de los tiempos, las películas, las canciones y los libros hechos para el consumo inmediato que proponen las plataformas y la velocidad de las redes han logrado que, en un alto porcentaje, el arte que circula sea absolutamente perecedero. Y no es un problema de Golden, la ganadora de este año, sino de las canciones en general que lo vienen haciendo en este Siglo XXI. Claro, siempre hubo un tiempo en el espejo retrovisor en el que fuimos felices… y si pensamos en el Oscar a Mejor Canción, ese momento fueron los 80’s.

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Aquella década fue de quiebre para la industria cinematográfica en su totalidad. En los 70’s tuvimos la última gran generación de directores con la capacidad de discutir un corte final con los productores y tener cierto dominio creativo, algo que en los 80’s comenzó a desvanecerse en favor de un marketing mucho más presente en las películas y un cambio generacional en el consumo que impuso la mirada juvenil en la taquilla. Y eso se iba a ver reflejado con exactitud en el rubro a Mejor Canción Original en los Oscar: una década brillante en la que cada una de las ganadoras es un himno inmortal que hoy sigue sonando y que ganó vida propia por encima de la película para la que fue compuesta.

Atrás quedaron las baladas de los compositores clásicos de Hollywood que ya comenzaban a sonar viejas hacia fines de los 70’s. Y entonces llegaron nuevos vientos y las canciones de los 80’s que se impusieron en los premios tenían el sonido de los nuevos sonidos, y el reflejo magnético de la innovadora estética de MTV. Canciones juveniles, muchas de ellas baladas cachondísimas, otras tantas que pertenecían a films sobre baile (como Fama, Flashdance o Dirty dancing), que evidenciaban además la temperatura en ebullición de la platea. Tiempo de pop y sintetizadores. ¡Todos a bailar!

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Si bien hubo buenas canciones ganando el premio, antes y después, lo curioso de los 80’s es que los diez temas quedaron en la memoria. Y detrás del fenómeno hubo algunas caras repetidas, por ejemplo -y valga el juego de palabras- Irena Cara que impuso su voz característica con el tema de Fama y más adelante con What a feeling de Flashdance. También repitió otra gran voz de la década, Jennifer Warnes, por sus duetos con Joe Cocker en la perfecta balada Up where we nelong de Resto al destino y con Bill Medley por la festiva (I've had) The time of my life. Y si hablamos del sonido de la década, el rey del disco Giorgio Moroder estuvo detrás de los éxitos musicales de Top Gun y Flashdance.

Lo curioso de la década del 80 es que la última película en ganar el Oscar a la Mejor Canción fue La sirenita -el clásico con el que Disney se reinventó-, gracias a Under the sea, que no tiene nada que ver con el sonido de la década. Sin embargo, anticipó el cambio de era de lo que premiaría la Academia en los 90’s, con varias películas de la compañía de cine animado llevándose la estatuilla. Como sea, los 80’s se mantienen como una década increíble repleta de grandes hits que ganaron el favor del público y de la crítica. Incluso hay canciones notables entre las perdedoras, pero eso será motivo de una próxima columna… ahora, a disfrutar.

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Fame de la película Fama por Irene Cara, ganadora en 1981

Best that you can do de la película Arthur: el millonario seductor por Christopher Cross, ganadora en 1982

Up where we belong de la película Resto al destino por Joe Cocker y Jennifer Warnes, ganadora en 1983

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Flashdance... what a feeling de la película Flashdance por Irene Cara, ganadora de 1984

I just called to say I love you de la película Una chica al rojo vivo por Stevie Wonder, ganadora de 1985

Say you, say me de la película Sol de medianoche por Lionel Richie, ganadora de 1986

Take my breath away de la película Top Gun por Berlin, ganadora de 1987

(I've had) the time of my life de la película Dirty dancing por Bill Medley y Jennifer Warnes, ganadora de 1988

Let the river run de la película Secretaria ejecutiva por Carly Simon, ganadora de 1989

Under the sea de la película La sirenita por Samuel E. Wright, ganadora de 1990