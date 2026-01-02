La Cancillería argentina recomendó a los ciudadanos evitar todo viaje o desplazamiento a Irán, ante la creciente tensión social y las protestas violentas que se registran en distintas ciudades del país asiático. La advertencia fue emitida en un comunicado oficial.

“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Pablo Quirno.

La cartera agregó que quienes ya se encuentren en territorio iraní deben extremar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de la situación. Para asistencia consular, se indicó el correo [email protected].

Las manifestaciones en Irán se originaron por la fuerte devaluación del rial y el incremento de la inflación. Hasta el momento, las protestas dejaron un saldo de seis personas fallecidas como consecuencia del accionar policial, según reportes internacionales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

