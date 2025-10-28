Canchita de los Bomberos: quieren cambiar "historia, deporte y encuentro por cemento y especulación inmobiliaria"
Así lo manifestaron vecinos de la ciudad a través de una serie de comunicados en repudio al DNU que establece la posibilidad de venta del terreno.
La habilitación para vender la "Canchita de los Bomberos" de Mar del Plata, ubicada junto al Museo Mar, puso en alerta a los vecinos de la ciudad que rápidamente salieron a repudiar la decisión.
La venta fue aprobada a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei que permite “disponer, enajenar y/o transferir” los inmuebles por ser considerados como “ociosos”.
Ante la urgencia, rápidamente se creó una petición a través de change.org para frenar la decisión, ya que “este predio no es un terreno vacío ni abandonado: es un espacio vivo del barrio, donde durante años jugaron nuestros hijos, entrenaron equipos amateurs, se reunieron vecinos y los Bomberos Voluntarios cuidaron y mantuvieron el lugar”, indicaron los vecinos a través de un comunicado.
Asimismo, señalaron que “vender la canchita sería quitarle a Parque Luro uno de sus últimos espacios verdes y comunitarios, reemplazando historia, deporte y encuentro por cemento y especulación inmobiliaria”.
En este contexto, el Concejo Deliberante tratará el próximo jueves una propuesta para que el espacio pase de propiedad de la Nación al Municipio y que pase a ser declara de utilidad pública para que se preserve como espacio verde.
Horas después, el Club Social y Deportivo Nueva Pompeya realizará un entrenamiento compartido y abierto al público, en el cumpleaños del Diego, para recalcar la importancia del lugar, con apoyo de los vecinos, los clubes de la Liga Barrial y la comunidad universitaria.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión