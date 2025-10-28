La habilitación para vender la "Canchita de los Bomberos" de Mar del Plata, ubicada junto al Museo Mar, puso en alerta a los vecinos de la ciudad que rápidamente salieron a repudiar la decisión.

Ads

La venta fue aprobada a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei que permite “disponer, enajenar y/o transferir” los inmuebles por ser considerados como “ociosos”.

Ante la urgencia, rápidamente se creó una petición a través de change.org para frenar la decisión, ya que “este predio no es un terreno vacío ni abandonado: es un espacio vivo del barrio, donde durante años jugaron nuestros hijos, entrenaron equipos amateurs, se reunieron vecinos y los Bomberos Voluntarios cuidaron y mantuvieron el lugar”, indicaron los vecinos a través de un comunicado.

Ads

Asimismo, señalaron que “vender la canchita sería quitarle a Parque Luro uno de sus últimos espacios verdes y comunitarios, reemplazando historia, deporte y encuentro por cemento y especulación inmobiliaria”.

Puede interesarte

En este contexto, el Concejo Deliberante tratará el próximo jueves una propuesta para que el espacio pase de propiedad de la Nación al Municipio y que pase a ser declara de utilidad pública para que se preserve como espacio verde.

Ads

Horas después, el Club Social y Deportivo Nueva Pompeya realizará un entrenamiento compartido y abierto al público, en el cumpleaños del Diego, para recalcar la importancia del lugar, con apoyo de los vecinos, los clubes de la Liga Barrial y la comunidad universitaria.

Puede interesarte