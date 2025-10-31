Encuadrado con el cumpleaños número 65 de Maradona, el club Nueva Pompeya llevó adelante una jornada abierta en defensa de la Canchita de los Bomberos, un espacio histórico del barrio que se encuentra en riesgo de ser vendido. “Homenajeamos al Diego de la mejor manera, peleando por lo que es de los vecinos”, destacaron los impulsores de la iniciativa.

Esta actividad formó parte de una agenda que busca visibilizar la importancia del espacio público como lugar de encuentro, juego, formación y construcción de identidad colectiva, al mismo tiempo que incluyó un entrenamiento abierto, un cacerolazo y actividades culturales junto a vecinos, familias, clubes barriales y organizaciones sociales.

La consigna de la jornada fue “Sin banderas partidarias, todo rojo y todo corazón”, y la medida de contestación pacífica fue apoyada por los socios, vecinos y referentes de la institución, mientras que también se sumaron otros actores políticos vecinales en apoyo a la iniciativa, universitarios, artistas, músicos, la Liga Barrial de Fútbol y los clubes sociales en su conjunto.

Durante el encuentro, el secretario de Deportes y Salud del club, Nicolás Berg, fue consultado por El Marplartense y expresó: “Estamos homenajeando al Diego -Maradona- de la mejor manera, peleando por lo que es de los vecinos y nuestro. Es la Canchita de los Bomberos, un espacio público, un espacio verde en el cual las familias vecinas trabajan”.

“Es una causa que nos convoca a todos los marplatenses que amamos la ciudad, sin distinción”, habían expresado en la convocatoria.

Además, destacó que en el predio delimitado por las calles Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gomara y Ricardo Gutiérrez sostienen “actividades deportivas, sociales, recreativas, gratuitas y accesibles”, y remarcó que se trata de “un espacio donde nacen clubes de barrio…un potrero en definitiva”.

Entonces, el integrante de la Comisión Directiva de Nueva Pompeya subrayó que todo lo mencionado es lo que se encuentran defendiendo y aclaró que seguirán “impulsando medidas pacíficas, abriendo los espacios que solemos sostener, los entrenamientos de fútbol y las asambleas”.

El conflicto en torno a la Canchita de los Bomberos se originó luego de que el Gobierno nacional autorizara a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a iniciar los trámites para rematar las dos manzanas que se encuentran enfrente al Museo MAR. Por este motivo, los vecinos en principio lanzaron un petitotio de firmas en la plataforma Change.org para impedir su venta y hoy realizaron una serie de actividades en el predio para oponerse a la decisión.