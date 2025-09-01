Con un fuerte compromiso con la innovación y la sustentabilidad, Camuzzi y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) llevaron a cabo la ceremonia de cierre del concurso “Rediseña”, una propuesta que invitó a estudiantes de Diseño Industrial y Arquitectura a dar una nueva vida al plástico reciclado de caños en desuso de polietileno de alta densidad (PEAD).

El evento se realizó el miércoles 27 de agosto en el Espacio COVA, con la presencia de autoridades académicas, representantes de la empresa y los estudiantes participantes. En total, se presentaron 41 proyectos originales que buscaron ofrecer soluciones reales y funcionales para el espacio público, combinando creatividad, innovación y factibilidad de producción con tecnologías de reciclaje.

Ganadores y reconocimientos

Durante la jornada, se dieron a conocer los proyectos destacados, con premios para el primer, segundo y tercer lugar, además de 3 menciones con orden de mérito y 10 menciones simples.

Las autoridades presentes –Rodrigo Espinosa, Director de Relaciones Institucionales de Camuzzi; María Paula Giglio, Vicedecana de la FAUD; el diseñador industrial Guillermo Nuñez, director de cátedra; y Emanuel Peredo, subsecretario de vinculación– resaltaron el valor de este tipo de concursos como espacios de articulación entre la formación académica y el sector privado.

Diseño con propósito

“Rediseña” se consolidó como un puente entre el aprendizaje universitario y los desafíos concretos del entorno urbano, fomentando la participación activa de los estudiantes en proyectos con impacto social y ambiental.

Con esta edición, Camuzzi y la UNMdP reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible, la educación y el trabajo colaborativo, superando ampliamente las expectativas de la convocatoria.