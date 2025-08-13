En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Camuzzi obtuvo el Premio Fortuna de Oro como la compañía con mejor performance de la Argentina, y también fue distinguida como Mejor Empresa Energética de 2025 en la 20ª edición de los Premios Fortuna, organizados por Revista Fortuna y Editorial Perfil.

El presidente de Camuzzi Gas Inversora, Alejandro Macfarlane, destacó que el galardón llega “en un momento clave para la industria energética” y valoró el esfuerzo colectivo de la empresa para fortalecer el servicio y avanzar hacia un modelo sustentable.

Macfarlane subrayó que la reciente Revisión Tarifaria Quinquenal permitirá conectar a más de 140 mil hogares que hoy dependen de energías más costosas e inseguras, como las garrafas. Además, resaltó la reactivación de obras estratégicas en la zona cordillerana, en conjunto con las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.

“Contar con un esquema tarifario previsible y acorde al costo real de la energía es clave para impulsar nuevas conexiones, potenciar el desarrollo productivo y garantizar un sistema energético sostenible”, afirmó el directivo.

Camuzzi, con más de 30 años de trayectoria, es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina por volumen de energía distribuida, alcance geográfico e infraestructura, abasteciendo a más de 2,2 millones de usuarios en siete provincias.

