En el marco de operativos de control realizados en Mar del Plata, Miramar, Balcarce y General Madariaga, la empresa distribuidora de gas Camuzzi alertó sobre la detección de medidores adulterados y conexiones clandestinas a la red de gas natural. Estas prácticas, señalaron, además “de constituir un delito, representan un grave peligro para la seguridad de las familias que utilizan el servicio de manera reglamentaria en las zonas afectadas”.

Ads

Las irregularidades fueron identificadas durante las tareas habituales de fiscalización y control de la distribuidora, así como a través de denuncias realizadas por vecinos. Estas manipulaciones indebidas, realizadas en muchos casos con materiales no reglamentarios, sin dispositivos de seguridad y sin intervención de personal calificado, “incrementan significativamente los riesgos de fugas de gas, incendios y explosiones, comprometiendo la confiabilidad de la red de distribución”.

Camuzzi subraya que estas prácticas no solo atentan contra la seguridad de la comunidad, sino que también generan una situación de inequidad frente a los usuarios que cumplen con el pago de sus facturas. “El robo de energía se encuentra tipificado como un delito dentro del Código Penal e incluso contempla la pena de prisión”, advirtió la empresa.

Ads

Puede interesarte

Desde Camuzzi señalaron que “la seguridad y la protección de la vida humana son la máxima prioridad” y es por ello que no “tolerará conexiones clandestinas” y procederá con la “desconexión inmediata de las mismas, independientemente del momento del año en que se detecten”. Además, la empresa iniciará las acciones administrativas, comerciales y judiciales correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Para denunciar estas irregularidades de manera anónima, los usuarios pueden comunicarse a la Línea Ética 0800-122-0764, enviar un correo electrónico a [email protected] o contactar al call center de la compañía al 0810-555-3698, disponible de lunes a viernes de 08:00 a 18:00.

Ads